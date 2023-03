Leiter einer Organisation für Menschen mit Behinderung wegen U-Bahn-Protesten festgenommen

Photo : YONHAP News

Die Polizei hat den Leiter einer Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung verhaftet, die Proteste in der U-Bahn durchgeführt hatte.Die Namdaemun Polizeistation von Seoul vollstreckte am Freitag den Haftbefehl gegen Park Kyoung-seok, Chef der Organisation Solidarity Against Disability Discrimination (SADD).Ihm wird vorgeworfen, den Bahnbetrieb gestört zu haben, indem er vom vergangenen Mai bis Januar an U-Bahnhöfen in Seoul illegale Kundgebungen veranstaltet und Proteste in der U-Bahn durchgeführt hatte.Park wurde unmittelbar nach einer Pressekonferenz vor der Seouler Polizeibehörde festgenommen. Bei der Pressekonferenz sagte er, SADD habe keine Gesetzesverstöße begangen, sondern widersetze sich der Gesellschaft, die Menschen mit Behinderung ständig diskriminiert habe.Die Polizei hatte bis 20. Februar Park 18 Mal auf die Wache gebeten. Park war jedoch den Vorladungen nicht nachgekommen und hatte das Versprechen gefordert, sämtliche Polizeistationen in Seoul mit Bequemlichkeiten für beeinträchtigte Menschen auszustatten.