Korea-Japan-Gipfel: Beide Seiten sehen große Fortschritte in bilateralen Beziehungen

Anlässlich des südkoreanisch-japanischen Gipfeltreffens sehen sowohl Präsident Yoon Suk Yeol als auch die japanische Regierung bedeutende Fortschritte in den Beziehungen zwischen beiden Ländern.Die Abhaltung des Gipfeltreffens an sich stelle einen großen Fortschritt bei der Normalisierung und Entwicklung der bilateralen Beziehungen dar. Das sagte Yoon heute bei einem Treffen mit Vertretern von Organisationen, die sich für die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen Seoul und Tokio einsetzen, darunter der Parlamentarierunion.Mit dabei waren auch zwei frühere Premierminister Japans, Taro Aso und Yoshihide Suga.Der japanische Regierungssprecher Hirokazu Matsuno sagte vor der Presse, dass Yoons Besuch in Tokio und das gestrige Gipfeltreffen als großer Schritt hin zu einer Normalisierung der Beziehungen zu werten seien.