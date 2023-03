Yoon ruft Unternehmer aus Korea und Japan zur Kooperation auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Freitag an einem Treffen von Unternehmern aus Südkorea und Japan in Tokio teilgenommen, um über seine Vision einer wirtschaftlichen Kooperation zu sprechen.Beim Korea-Japan Business Roundtable in der Halle der Japan Business Federation, Keidanren, sagte Yoon, dass Südkorea und Japan in verschiedenen globalen Angelegenheiten zusammenarbeiten und gemeinsam handeln sollten, darunter Lieferketten, Klimawandel, Spitzenwissenschaft und -technologie sowie Wirtschaftssicherheit.Er betonte unter anderem die Notwendigkeit der Kooperation in zukünftigen Hightech-Industrien, darunter die digitale Transformation, Halbleiter, Batterien und Elektroautos.Yoon brachte die am Donnerstag vorgelegte Einigung zwischen Keidanren und dem südkoreanischen Verband Federation of Korean Industries zur Sprache, Fonds zur Förderung zukünftiger Partnerschaften zwischen beiden Ländern zu schaffen. Sollten der Austausch zwischen den Zukunftsgenerationen zunehmen und das gegenseitige Verständnis und die Kooperation größer werden, würden die Beziehungen zwischen beiden Ländern noch stabiler, sagte er weiter.Es war erwartet worden, dass auch der japanische Premierminister Fumio Kishida an dem Treffen teilnehmen würde. Er war bei dem Treffen jedoch nicht anwesend gewesen.Es ist das erste Mal seit 14 Jahren, dass ein südkoreanischer Präsident einer Veranstaltung von Geschäftsleuten aus beiden Staaten beiwohnte. Es ist zudem das erste Mal seit etwa 20 Jahren, dass die Vorsitzenden der vier größten Unternehmensgruppen Südkoreas an einer koreanisch-japanischen Unternehmerveranstaltung teilnahmen.