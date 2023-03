Japans Wirtschaftsminister: Wiederaufnahme Südkoreas in weiße Liste von dessen Reaktion abhängig

Photo : YONHAP News

Eine eventuelle Wiederaufnahme Südkoreas in Japans „weiße Liste“ hängt laut dessen Wirtschaftsminister vom weiteren Vorgehen Südkoreas ab.Entsprechendes äußerte der Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie, Yasutoshi Nishimura, laut der Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag auf einer Pressekonferenz im Anschluss an eine Kabinettssitzung.Die japanische Regierung hatte am Donnerstag bekannt gegeben, die Ausfuhrbeschränkungen für drei Schlüsselmaterialien für Halbleiter gegenüber Südkorea aufzuheben. Südkorea hatte beschlossen, seine Klage gegen Japans Maßnahmen bei der Welthandelsorganisation zurückzunehmen.In Bezug auf die Wiederaufnahme in die weiße Liste beschlossen beide Länder bislang nur, Konsultationen fortzusetzen.Japan hatte im August 2019 Südkorea von seiner weißen Liste der Länder gestrichen, die von vereinfachten Exportverfahren profitieren. Die Maßnahme war als Vergeltung für die Urteile des Obersten Gerichtshofs Südkoreas zugunsten früherer Zwangsarbeiter aufgefasst worden.