Nordkorea schießt erneut ballistische Rakete aufs Ostmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erneut eine ballistische Kurzstreckenrakete auf das Ostmeer abgefeuert.Dies teilte der südkoreanische Vereinigte Generalstab am Sonntag mit.Das Militär ermittle derzeit die genaue Flughöhe, Reichweite sowie Geschwindigkeit der Rakete.Zuletzt testete Nordkorea am Donnerstag eine Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-17, wenige Stunden vor dem Spitzentreffen zwischen Südkorea und Japan in Tokio.Experten gehen davon aus, dass der heutige Raketenstart ebenfalls eine Reaktion auf das laufende US-südkoreanische Manöver "Freedom Shield" darstelle. Am letzten Sonntag, einen Tag vor dem Beginn der Übung, hatte das kommunistische Land zwei U-Boot-gestützte Raketen gezündet. Am Dienstag erfolgte dann der Start von zwei Kurzstreckenraketen.