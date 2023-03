KCNA: Raketenstart am Sonntag Teil einer Übung für atomaren Gegenangriff

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Montag seinen Raketenstart am Vortag als Teil einer Übung für einen atomaren Gegenschlag bezeichnet.Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, habe am Samstag und Sonntag eine umfassende Übung für einen Gegenangriff der Nukleareinheit stattgefunden. Die Übung sei im Beisein von Regimeführer Kim Jong-un und seiner Tochter Ju-ae abgehalten worden, hieß es weiter.Am ersten Tag habe es erneute Inspektionen des Kommandos, des Managements, der Kontrolle sowie des Betriebs der Einheiten für taktische Atomwaffen gegeben. Am zweiten Tag sei mit einer Start-Übung ein Nuklearangriff gegen ein Hauptziel des Feindes simuliert worden.Die Nachrichtenagentur berichtete von einer "taktischen ballistischen Rakete", die 800 Kilometer weit geflogen sowie exakt und wie geplant 800 Meter über dem Ziel im Ostmeer explodiert sei.Südkoreas Vereinigter Generalstab hatte am Sonntag gemeldet, den Abschuss einer ballistischen Kurzstreckenrakete in Richtung Ostmeer registriert zu haben. Das Geschoss sei gegen 11.05 Uhr im Gebiet Tongchang-ri in der Provinz Nord-Pyongan an der Westküste abgefeuert worden.Am Sonntag der Vorwoche hatte Nordkorea nach eigenen Angaben zwei strategische Marschflugkörper von einem U-Boot aus abgeschossen. Tags darauf begann das Großmanöver "Freedom Shield" Südkoreas und der USA. Am Dienstag zündete Nordkorea zwei Kurzstreckenraketen.