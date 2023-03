Mehr Frauen in ihren Vierzigern als in ihren Zwanzigern heiraten

Photo : Getty Images Bank

In Südkorea haben im Jahr 2022 mehr Frauen in ihren Vierzigern als in ihren Zwanzigern geheiratet.Laut am Montag veröffentlichten Daten des Statistikamtes Statistics Korea gab es 10.949 Hochzeiten von Frauen im Alter zwischen 40 und 44 Jahren. In der Altersgruppe 20 bis 24 Jahre hatten 10.113 Frauen geheiratet.Im letzten Jahr war erstmals seit Beginn der Erfassung entsprechender Daten im Jahr 1990 ein ähnliches Zahlenverhältnis registriert worden. Damals gab es unter den 40- bis 44-jährigen Frauen etwa 400 Hochzeiten mehr als bei den 20- bis 24-Jährigen.Verglichen mit vor 25 Jahren ist die Zahl der heiratenden Frauen in ihren frühen Zwanzigern um 93 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der Frauen, die in ihren frühen Vierzigern den Bund fürs Leben schließen, kletterte um 50 Prozent.Die Gesamtzahl der Eheschließungen fiel im Zeitraum 1997 bis 2022 von einst 388.191 um 51 Prozent.Der Trend spiegelt zum Teil die demografische Entwicklung wider, da die Zahl der Frauen im Alter von 20 bis 24 Jahren in dem genannten Zeitraum um fast 30 Prozent schrumpfte. Die Zahl der 40- bis 44-jährigen Frauen stieg währenddessen um 16 Prozent.Auch gesellschaftliche Veränderungen spielen eine Rolle, da die Heirat heute nicht mehr als Muss, sondern als Option gilt.