Südkoreas erste zivile Trägerrakete erfolgreich gestartet

Photo : YONHAP News

Südkoreas erste zivile Trägerrakete Hanbit-TLV ist erfolgreich gestartet worden.Laut dem Entwickler Innospace hob die Rakete am Montag um 2.52 Uhr koreanischer Zeit vom brasilianischen Weltraumbahnhof Alcantara Space Center ab.Das Raumfahrt-Start-up teilte mit, die Leistung des Triebwerks im Flug habe bestätigt werden können und die Mission für den Transport von Nutzlast sei erfolgreich gewesen. Details würden nach der Auswertung der Flugdaten bekannt gemacht.Die 16 Meter lange einstufige Rakete sollte ursprünglich schon im vergangenen Dezember abheben. Der Start hatte wegen der Wetterlage und technischer Probleme mehrmals verschoben werden müssen.Hanbit-TLV ist ein Vorläufer von Hanbit-Nano, eine kleine zweistufige Satelliten-Trägerrakete. Diese soll später 50 Kilogramm Nutzlast in eine sonnensynchrone Umlaufbahn in 500 Kilometern Höhe bringen können.