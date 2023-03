Südkorea und USA beginnen gemeinsame amphibische Landungsübung

Photo : YONHAP News

Eine groß angelegte amphibische Landungsübung Südkoreas und der USA hat heute begonnen.Die Marineinfanterie und die Marine Südkoreas teilten mit, dass die Übung „Ssangyong“ 2023 vom 20. März bis 3. April in Pohang in der Provinz Nord-Gyeongsang stattfinde.Die Übung Ssangyong zielt auf die Verstärkung der Gefechtsbereitschaft und der Interoperabilität der Allianz ab und war bis 2018 auf Ebene von Brigaden abgehalten worden. Dieses Jahr wurde sie erstmals wieder durchgeführt, und zwar auf Divisionsebene.Sie ist Teil des laufenden Feldmanövers „Warrior Shield“, das parallel zur südkoreanisch-US-amerikanischen Übung „Freedom Shield“ läuft.Über 30 Schiffe nehmen an der Übung Ssangyong teil, darunter das südkoreanische amphibische Angriffsschiff ROKS Dokdo und das amerikanische amphibische Angriffsschiff der Wasp-Klasse, USS Makin Island.Mobilisiert werden auch etwa 70 Flugzeuge, darunter F-35-Kampfjets und Kampfhubschrauber Apache AH-64, und 50 amphibische Angriffsfahrzeuge.