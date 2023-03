Wirtschaft Bericht: Bessere Beziehungen mit Japan würden Südkoreas Wirtschaftswachstum um 0,1 Prozentpunkte erhöhen

Südkoreas Exportvolumen würde laut einer Analyse um rund 2,7 Milliarden Dollar steigen, sollte seine Exportstruktur gegenüber Japan zum Zustand vor der Verschlechterung der bilateralen Beziehungen zurückkehren.



Das geht aus einem Bericht über Auswirkungen der Verbesserung der koreanisch-japanischen Beziehungen auf Südkoreas Ausfuhren hervor, den die Initiative für nachhaltiges Wachstum (SGI) der Koreanischen Handels- und Industriekammer am Sonntag veröffentlichte.



Japans Anteil am gesamten Exportvolumen Südkoreas sank letztes Jahr auf 4,5 Prozent. Das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt in den Jahren 2017 und 2018 noch vor der Verschlechterung der Beziehungen.



Die SGI geht davon aus, dass Südkoreas Exportvolumen um 2,69 Milliarden Dollar zulegen werde, sollte die Exportstruktur zum Stand von 2017 bis 2018 zurückkehren.



Der Exportzuwachs gegenüber Japan würde das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts Südkoreas um 0,1 Prozentpunkte erhöhen, hieß es weiter.