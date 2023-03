Nationalelf unter Klinsmann kommt zu erstem Training zusammen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft kommt heute erstmals unter dem neuen Trainer Jürgen Klinsmann zusammen.Die Nationalspieler werden heute um 14 Uhr im Nationalen Fußball-Trainingszentrum in Paju zusammenkommen und um 16 Uhr mit dem Training beginnen.Der neue Nationaltrainer Klinsmann und der Trainerstab werden sich damit zum ersten Mal mit den Nationalspielern treffen. Klinsmann wurde Ende Februar Nachfolger von Paulo Bento, der nach der WM 2022 als Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft aufgehört hatte.Südkoreas Nationalelf wird am 24. März in Ulsan ein Länderspiel gegen Kolumbien bestreiten. Am 28. März trifft die Mannschaft in Seoul auf Uruguay.Klinsmann war am 8. März in Südkorea eingetroffen und hatte zusammen mit Coach Michael Kim und dem technischen Berater Cha Du-ri mit den Vorbereitungen für beide Länderspiele begonnen.