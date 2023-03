Parlamentschef von Besuchen in Europa und Nahost zurückgekehrt

Photo : KBS News

Der Präsident der Nationalversammlung, Kim Jin-pyo, ist von elftägigen Besuchen in der Türkei, Italien, Israel und Palästina zurückgekehrt.Kim sagte am Sonntag, dass er seine Reise erfolgreich abgeschlossen habe. Er habe die Parlamentschefs und politische Führer der Länder getroffen und tiefgründige Gespräche über ein gemeinsames Vorgehen in der nordkoreanischen Nuklearproblematik und wirtschaftliche Kooperationsmaßnahmen geführt.Kim besuchte zuerst die Türkei und nahm am 9. März am 8. MIKTA-Parlamentspräsidententreffen in Istanbul teil. MIKTA ist eine Gruppierung bestehend aus Mexiko, Indonesien, Südkorea, der Türkei und Australien. Bei dem Treffen betonte Kim die Notwendigkeit, die Kooperation auf der Grundlage eines multilateralen Systems zur Reaktion auf Fragen betreffend Nordkorea zu verstärken.Er spendete den Menschen in der Türkei angesichts der großen Erdbebenschäden Trost und unterbreitete den Vorschlag, Notunterkünfte aus Containern für Obdachlose bereitzustellen.In Italien traf Kim am 14. März mit Lorenzo Fontana, Präsident der Abgeordnetenkammer, zusammen und sprach mit ihm über die Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie, innerkoreanische Fragen und den Wirtschaftsaustausch. Kim schlug nach eigenen Angaben vor, eine Absichtserklärung für die Kooperation in der Luft- und Raumfahrt zwischen Südkorea und Italien abzuschließen.Kim besuchte danach am 15. und 16. März jeweils Israel und Palästina und bat um ihre Unterstützung für die Bewerbung der südkoreanischen Stadt Busan für die Austragung der Expo 2030. Er rief auch zur Unterstützung auf, damit Südkorea nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats für die Amtszeit von 2024 bis 2025 werden kann.