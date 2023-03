Umfrage: Ein Drittel der Befragten nutzte bereits ChatGPT

Photo : KBS News

Laut einer Umfrage in Südkorea hat ein Drittel der Befragten wenigstens einmal ChatGPT, einen KI-Chatbot, genutzt.Entsprechende Umfrageergebnisse gab die Koreanische Handels- und Industriekammer am Montag bekannt. Sie hatte vom 22. bis 28. Februar landesweit 1.016 Erwachsene befragt.30,2 Prozent der Befragten antworteten, dass sie aus Neugier ein- oder zweimal ChatGPT genutzt hätten. 5,6 Prozent sagten, dass sie ChatGPT häufig nutzten, weil sie den Dienst effektiv und interessant fänden.Demgegenüber hatten 64,2 Prozent den Chatbot noch nie benutzt.Auf die Frage, ob man ChatGPT-Ergebnissen vertraue, antworteten 62,1 Prozent mit „im Allgemeinen“.27,4 Prozent antworteten, dass sie den Ergebnissen vertrauten oder sehr vertrauten. 10,5 Prozent schenkten ihnen dagegen kein Vertrauen.Als nützliche Funktion von ChatGPT gaben 50,7 Prozent die Suche nach Informationen an. 15,3 Prozent nannten die Ideenfindung und 11,9 Prozent das Schreiben von Aufsätzen.