Forderung nach Bestrafung von Verantwortlichen für Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea wird laut

Photo : YONHAP News

Die Rufe nach einer Bestrafung der Verantwortlichen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Nordkorea sind lauter geworden.Elizabeth Salmón, UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea, sagte bei einem informellen Treffen des UN-Sicherheitsrats zu dieser Angelegenheit am Freitag, dass der Rat danach streben müsse, die Verantwortlichen für Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea vor den Internationalen Strafgerichtshof zu stellen.Sie bekundete auch die Bereitschaft zu einer aktiven Kooperation dafür, dass Opfer der Unterdrückung der Menschenrechte in Nordkorea Entschädigungsklagen gegen das nordkoreanische Regime einreichen würden.