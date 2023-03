Lotte eröffnet im August größtes Einkaufszentrum in Hanoi

Photo : YONHAP News

Ein großes Einkaufszentrum im koreanischen Stil wird im August in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi eröffnet.Nach Angaben von Lotte Properties Hanoi am Montag befinden sich die Bauarbeiten für „Lotte Mall West Lake Hanoi“ in der Endphase, damit das Einkaufszentrum am 25. August feierlich eröffnet werden kann.Die Lotte Mall wird in einer Neustadt am Westsee (Ho Tay) in der Stadtmitte von Hanoi gebaut und der größte dortige Einkaufskomplex sein.Für das Bauprojekt wurden insgesamt 634 Millionen Dollar eingesetzt, die Gesamtfläche des Komplexes beträgt 353.700 Quadratmeter.Die Geschäftsfläche beträgt 128.900 Quadratmeter, 73.700 Quadratmeter davon entfallen auf ein Einkaufszentrum, 55.200 Quadratmeter auf ein Hochhaus bestehend aus einem Hotel, einer Serviceresidenz und Büros.