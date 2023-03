Südkorea und VAE unterzeichnen zwei Milliarden Dollar schweren Vertrag

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat eine zivil-öffentliche Delegation für die Wirtschaftskooperation in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) entsandt.Das erfolgte als Folgemaßnahme für die beim Besuch von Präsident Yoon Suk Yeol in den VAE zu Jahresanfang unterzeichneten Absichtserklärungen (Memorandum of Understanding) und die Investitionszusage der VAE über 30 Milliarden Dollar.Dabei wurde ein zusätzlicher Vertrag in Höhe von zwei Milliarden Dollar unterzeichnet.Unternehmer aus Südkorea und den VAE in der Verteidigungsindustrie, neuen Industrien und dem Energiebereich berieten sich. Die Zusammenkunft war dafür gedacht, die Ergebnisse nach der Spitzendiplomatie im Januar zu überprüfen.Daran nahmen nicht nur Unternehmen, deren Vertreter bei der damaligen Reise des Präsidenten mitgereist waren, sondern auch Firmen aus Branchen, an denen die VAE Interesse gezeigt hatten, teil.In der Verteidigungsindustrie wurde ein zwei Milliarden Dollar schwerer Vertrag abgeschlossen. In anderen Bereichen wird über Verträge im Wert von 9,3 Millionen Dollar verhandelt.Unternehmen in den VAE interessierten sich insbesondere für neue Technologien aus Südkorea.Regierungsstellen, darunter das Ministerium für Handel, Industrie und Energie sowie die Koreanische Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA), boten dabei Unterstützung an.Jeong Bo-rim, Teamleiterin eines teilnehmenden Unternehmens, sagte, sie habe gehört, dass das Wichtigste für den Vorstoß in den Nahen Osten der Vertrauensaufbau sei. Deshalb habe es die Schwierigkeit gegeben, dass für Treffen und Besprechungen mit Einkäufern viel Zeit gebraucht werde.Die VAE hatten beim Staatsbesuch von Präsident Yoon im Januar zugesagt, über einen Staatsfonds 30 Milliarden Dollar in Südkorea zu investieren. Wofür genau das Geld investiert wird, muss noch festgelegt werden.Handelsminister Ahn Duk-geun sagte, man wolle konkrete Diskussionen fortführen und Bemühungen unternehmen, damit Südkorea beim Export und den Investitionen noch konkretere Ergebnisse erzielen könne.Die Regierung will in weitere Länder im Nahen Osten, einschließlich Saudi-Arabiens, eine Delegation für die Wirtschaftskooperation entsenden, um noch intensiver Investitionen anzuwerben.