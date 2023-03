Seoul will im Yeouido Park zweites Sejong Zentrum für darstellende Künste bauen

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul will den Yeouido Park zu einem Kulturpark im Stadtzentrum entwickeln.Die Stadtverwaltung teilte am Montag die Absicht mit, ein zweites Sejong Zentrum für die darstellenden Künste im Yeouido Park zu bauen, um diesen zu einem städtischen Kulturpark umzugestalten.Entsprechende Pläne teilte Bürgermeister Oh Se-hoon mit, als er am Samstag (Ortszeit) die Elbphilharmonie in Hamburg besuchte.Die Stadtregierung will den Yeouido Park zu einem städtischen Kulturpark von Weltrang umgestalten und die Bauarbeiten hierfür im Jahr 2026 aufnehmen. Ein zweites Sejong Zentrum für die darstellenden Künste soll möglicherweise im Jahr 2028 eröffnet werden.Das zweite Sejong Zentrum soll einen großen Aufführungssaal mit 2.000 Sitzplätzen, einen kleinen Saal mit 400 Sitzplätzen sowie Anlagen für kulturelle Bildung beherbergen.