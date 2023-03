Klassenfahrten japanischer Schüler nach Südkorea werden wieder aufgenommen

Photo : KBS News

Klassenfahrten japanischer Schüler nach Südkorea werden nach einer Corona-bedingten Pause wieder aufgenommen.Das südkoreanische Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus teilte mit, dass 37 Schülerinnen und Schüler der Luther Senior High School in der japanischen Präfektur Kumamoto am Dienstag zu einer fünftägigen Reise in Südkorea eintreffen und Jeonju und Seoul besuchen würden.Die Jugendlichen aus Japan werden sich mit Schülern ihrer Schwesterschule Jeonju Shinheung High School treffen und auch an deren Unterricht teilnehmen. Sie werden zudem das Hanok-Dorf in Jeonju besuchen.Das Kulturministerium wird am Dienstagnachmittag am Flughafen Incheon eine Begrüßungsfeier für die Schüler aus Japan veranstalten.Schulfahrten von japanischen Jugendlichen nach Südkorea hatten 1972 begonnen, waren aufgrund der Corona-Pandemie seit 2020 aber ausgesetzt.