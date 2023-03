Geheimdienste Südkoreas und Deutschlands veröffentlichen gemeinsame Warnung vor nordkoreanischen Cyberangriffen

Photo : YONHAP News

Die Geheimdienste Südkoreas und Deutschlands haben eine gemeinsame Warnung vor Cyberangriffen der nordkoreanischen Hackergruppe "Kimsuky" veröffentlicht.Südkoreas Nationaler Geheimdienst (NIS) und das Bundesamt für Verfassungsschutz warnten am Montag, dass die Methoden von "Kimsuky" zuletzt immer ausgefeilter geworden seien. Für die jüngsten Angriffe seien Google-Dienste genutzt worden, hieß es.Dem Warnhinweis zufolge würden in Echtzeit die Inhalte von E-Mail-Konten der Opfer ausgelesen, nachdem sie zur Installation einer Erweiterung für den Browser Chrome veranlasst worden seien.Eine andere führende Hackergruppe bediene sich der Sync-Funktion bei Google Play und veranlasse die Nutzer dazu, bösartige Apps auf ihrem Smartphone zu installieren.Der NIS teilte mit, die meisten der Angriffe von "Kimsuky", die mit dem nordkoreanischen Büro für Aufklärung in Verbindung gebracht würden, würden durch gezielten E-Mail-Betrug oder Spear-Phishing verübt. Den Nutzern werde daher geraten, bösartige E-Mails selbst zu erkennen und im Falle des Erhalts verdächtiger E-Mails die Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen.