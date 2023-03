Sitzung des Weltsicherheitsrats zu Nordkorea endet ohne greifbares Ergebnis

Photo : YONHAP News

Eine Sitzung des Weltsicherheitsrats zu Nordkorea ist ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen.Das Gremium hatte sich am Montag in New York in einer öffentlichen Sitzung mit Nordkoreas Abschuss einer Interkontinentalrakete (ICBM) befasst, konnte sich aber nicht auf die Annahme einer Resolution einigen.Südkorea, die USA, Japan und weitere Staaten verurteilten Nordkoreas jüngste Provokationen mit Raketenstarts scharf und forderten eine offizielle Reaktion des Weltsicherheitsrats.China und Russland verteidigten hingegen Nordkorea und machten die gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA für die Lage verantwortlich.Die US-amerikanische Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, sprach in der Sitzung von einer "Quertreiberei" Chinas und Russlands, die es Nordkorea erlaube, ungestraft Raketentests durchzuführen und die Entwicklung modernerer und gefährlicherer Waffen voranzutreiben.Südkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, verurteilte die Raketenstarts ebenfalls aufs Schärfste und forderte den Weltsicherheitsrat auf, Nordkorea für seine Verstöße gegen internationale Verpflichtungen zur Rechenschaft zu ziehen.