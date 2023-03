Seoul äußert Bedauern über japanische Medienberichte über Yoon-Kishida-Treffen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Behörden haben angesichts der ihrer Ansicht nach entstellten japanischen Medienberichte über das jüngste Spitzentreffen zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und Premierminister Fumio Kishida Bedauern geäußert.Sie hätten gebeten, eine Wiederholung solcher Fälle zu verhindern, sagte ein Beamter des Präsidialamtes in Seoul am Montag der Presse gegenüber.Man habe bereits deutlich gesagt, dass Dokdo oder die Frage der Sexsklaverei der japanischen Armee in Kriegszeiten nicht thematisiert worden seien.In Hinsicht auf Südkoreas Einfuhrbeschränkungen für Fischereiprodukte aus Japan wollte der Beamte nicht bestätigen, ob die Angelegenheit beim Gipfel besprochen worden war. Der Beamte bestätigte allerdings die Seouler Position, wonach nichts akzeptiert werden könne, das die Sicherheit und Gesundheit der Bürger bedrohen würde.Japanische Medien hatten berichtet, dass beim Yoon-Kishida-Treffen die Hoheit über Dokdo und die bilaterale Einigung in der Trostfrauenfrage von 2015 zur Sprache gebracht worden seien. Die Zeitung „Sankei Shimbun“ schrieb darüber hinaus am Montag, dass Kishida beim Treffen die Aufhebung der Importrestriktionen für Fischereiprodukte aus der Präfektur Fukushima verlangt habe.