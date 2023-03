Apple Pay startet in Korea

Photo : YONHAP News

Apple Pay, Apples Bezahldienst per Nahfeldkommunikation (NFC), ist in Südkorea gestartet.Laut der IKT-Branche stellen Apple und die Kreditkartenfirma Hyundai Card ab heute Vormittag Apple Pay zur Verfügung.Wer ein iPhone und eine Hyundai-Kreditkarte besitzt, kann in Läden mit entsprechenden Kreditkarten-Terminals den Bezahldienst nutzen.Beobachter gehen davon aus, dass der Start von Apple Pay in Südkorea dazu führen kann, dass der Anteil der Samsung Galaxy-Serie auf dem südkoreanischen Smartphone-Markt zugunsten von Apples iPhone-Modellen schrumpfen wird. Bislang war in Südkorea einzig mit der Galaxy-Serie und Samsung Pay das einfache Bezahlen möglich.Samsung Electronics führte im Schlussquartal letzten Jahres mit 63 Prozent Anteil den südkoreanischen Smartphone-Markt an.