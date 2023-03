Seoul: Yoon bewertet Kishidas Einladung zu G7-Gipfel als positive Maßnahme

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Einladung des japanischen Premierministers Fumio Kishida zum G7-Gipfel als positive Maßnahme im Einklang mit den Ergebnissen ihres Spitzentreffens in der vergangenen Woche bewertet.Das teilte der Sprecher des Präsidialamtes, Lee Do-woon, am Montag mit. Kishida hatte Yoon zu dem im Mai in Hiroshima geplanten Gipfel der Gruppe der Sieben eingeladen.Yoons Äußerungen deuten offenbar seine Absicht an, an dem Treffen teilzunehmen.Sollte Yoon daran teilnehmen, könnte er am Rande des G7-Gipfels bi- und trilaterale Gespräche mit seinen Kollegen aus den USA und Japan führen.Laut japanischen Medien hatte Kishida während seines Besuchs in Neu-Delhi am Montag Reportern gegenüber gesagt, dass er Yoon zum G7-Gipfel eingeladen habe. Er lade neben Yoon auch die Staats- und Regierungschefs Brasiliens, Australiens, Vietnams, Indonesiens, der Komoren und der Cookinseln zu dem Treffen ein, hatte Kishida erläutert.Japan hat in diesem Jahr den G7-Vorsitz inne.