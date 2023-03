Regierung will an CO2-Reduktionsziel festhalten, aber Ziel für die Industrie senken

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, an Südkoreas CO2-Reduktionsziel bis 2030 festzuhalten. Die Quoten in den jeweiligen Bereichen sollen aber geändert werden.Die Präsidiale Kommission für Klimaneutralität und grünes Wachstum veröffentlichte am Dienstag einen Rahmenplan für Klimaneutralität und grünes Wachstum.Demnach will Südkorea an dem bisherigen Ziel festhalten, seine Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 2018 um 40 Prozent zu verringern. Damit will das Land 2050 klimaneutral sein.Dabei wurden die Reduktionsziele für die jeweiligen Bereiche neu geregelt. Für die Industrie wurde das Minderungsziel gesenkt.Demgegenüber wurde das Ziel im Bereich Transformation nach oben korrigiert.Hierfür will die Regierung den Anteil der Atomkraftwerke an der Stromerzeugung bis 2030 auf 32,4 Prozent und den Anteil erneuerbarer Energien auf mindestens 21,6 Prozent erhöhen.Die Kommission will im April den endgültigen Plan festlegen.