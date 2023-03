Ausfuhren schrumpfen vom 1. bis 20. März um 17,4 Prozent

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren sind in den ersten 20 Tagen des laufenden Monats gegenüber dem Vorjahr um über 17 Prozent eingebrochen.Nach Angaben des Zolldienstes des Landes am Dienstag ging das Exportvolumen vom 1. bis 20. März um 17,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 30,95 Milliarden Dollar zurück.Die Lieferungen von Personenkraftwagen legten um 69,6 Prozent zu, dagegen schrumpften die Halbleiterexporte um 44,7 Prozent. Die Lieferungen von Ölprodukten gingen um 10,6 Prozent und die von drahtlosen Kommunikationsgeräten um 40,8 Prozent zurück.Nach Ländern betrachtet, konnte Südkorea seine Ausfuhren in die USA um 4,6 Prozent steigern. Die Lieferungen nach China brachen demgegenüber um 36,2 Prozent ein, die in die Europäische Union nahmen um 8,9 Prozent ab. Auch gegenüber Vietnam, Japan und Indien wurde ein Exportrückgang verbucht.Die Einfuhren sanken in dem genannten Zeitraum um 5,7 Prozent auf 37,27 Milliarden Dollar.In der Handelsbilanz wurde ein Defizit von 6,32 Milliarden Dollar verbucht.Das Handelsdefizit im bisherigen Jahresverlauf beläuft sich auf 24,1 Milliarden Dollar.