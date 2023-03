Marine hält anlässlich des Tags des Schutzes des Westmeers Feldmanöver ab

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Marine hält anlässlich des Tags des Schutzes des Westmeers groß angelegte Feldmanöver ab.Nach Angaben der Seestreitkräfte finden die Übungen vom heutigen Dienstag bis Freitag in den Gewässern vor der Ost-, West- und Südküste Koreas statt, darunter auch Schießübungen.Südkorea begeht den vierten Freitag des März als Tag des Schutzes des Westmeers, um der bei Provokationen Nordkoreas im Westmeer gefallenen Soldaten zu gedenken.Für die Übungen wurden etwa 20 Kriegsschiffe der Marine, darunter der 3.200-Tonnen-Zerstörer Eulji Mundeok und das amphibische Angriffsschiff Dokdo, mobilisiert. Auch Hubschrauber für Seeeinsätze und Seefernaufklärer sind im Einsatz.Die Marine kündigte an, um 10.25 Uhr, dem Zeitpunkt des Beginns der Zweiten Seeschlacht von Yeonpyeong von 2002, Antischiffs-Schüsse abzufeuern und um 21.22 Uhr, dem Zeitpunkt des Beschusses der Korvette Cheonan von 2010, Schüsse zur U-Boot-Abwehr abzufeuern. Damit wolle sie den Willen festigen, gefechtsbereit zu sein.An Sang-min, Kommandeur der 2. Flotte, sagte, man wolle sich an den edlen Opfergeist der 55 Kameraden erinnern, die ihr Leben für den Schutz des Westmeers geopfert hätten, und vollständig kampfbereit sein.