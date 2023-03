Yoon betont Überwindung der Vergangenheit bei Entwicklung der Beziehungen mit Japan

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Notwendigkeit bekräftigt, inmitten der Spannungen in der Region und auf der Welt über die Vergangenheit hinweg die Beziehungen mit Japan zu verbessern.Yoon zitierte bei einer Kabinettssitzung den früheren britischen Premierminister Winston Churchill. Man werde sehen, dass man die Zukunft verloren habe, wenn man die Gegenwart und die Vergangenheit miteinander streiten lasse, habe dieser einst gesagt.Der Staatschef betonte, er hätte den politischen Nutzen vor Augen die Beziehungen zu Japan außer Acht lassen können, was er aber nicht getan habe.Er habe gedacht, dass er seiner Verantwortung und Pflicht zuwider handeln würde, wenn er den feindseligen Nationalismus und antijapanische Ressentiments weiter bedienen und dies für die Innenpolitik ausnutzen würde, sagte Yoon.Die koreanisch-japanischen Beziehungen könnten und müssten zu einem Win-Win-Verhältnis werden, bei dem gemeinsam Bemühungen unternommen würden und gemeinsam mehr erreicht würde, sagte Yoon.Die Kritik an der Regierungslösung für die Frage der Zwangsrekrutierung wies er zurück und sagte, dass es Gruppen gebe, die mit antijapanischen Parolen politischen Nutzen erzielen wollten.Der Staatschef kritisierte dabei die Vorgängerregierung dafür, dass sie für die Beziehungen zu Japan nichts unternommen habe.Yoon konterte außerdem die Kritik an der fehlenden Entschuldigung Japans. Japan habe bereits dutzende Male seine Reue und Entschuldigung für die Vergangenheit zum Ausdruck gebracht und auch diesmal die Bereitschaft zur Übernahme der entsprechenden Position erklärt.Bei der ungewöhnlicherweise live übertragenen Kabinettssitzung erläuterte Yoon abschließend Folgemaßnahmen des Gipfeltreffens mit Japans Premier Kishida.Dazu zählen die Aufnahme des bilateralen Dialogs für Wirtschaft und Sicherheit und die Belebung des Austausches im Kultur- und Tourismusbereich.