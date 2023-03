Ab April geführte Tour durch Pavillon Gyeonghoeru im Palast Gyeongbok

Photo : YONHAP News

Im Palast Gyeongbok in Seoul wird ab April ein spezielles Programm zur Führung durch den Pavillon Gyeonghoeru angeboten.Das Zentrum für königliche Paläste und Grabstätten der Behörde für Kulturerbe kündigte an, dass die Führung durch den Pavillon Gyeonghoeru vom 1. April bis 30. Oktober viermal am Tag stattfinden werde.Je 30 Personen können an einer 30- bis 40-minütigen Führung durch den zweistöckigen Pavillon teilnehmen, der während der Joseon-Dynastie für königliche Bankette und spezielle Veranstaltungen genutzt wurde.Interessierte können sich ab dem 25. März auf der Website (www.royalpalace.go.kr) für den Rundgang anmelden.