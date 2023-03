Pentagon: USA beobachten Nordkoreas Raketenprogramm aufmerksam

Photo : YONHAP News

Die USA beobachten Nordkoreas Raketenprogramm aufmerksam.Das teilte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit.Der Sprecher reagierte mit diesen Worten auf die Frage, ob Nordkorea für seinen jüngsten Start einer ballistischen Kurzstreckenrakete möglicherweise ein Raketensilo genutzt haben könnte.Die USA seien sich seit langem der Herausforderungen im Zusammenhang mit Nordkoreas Raketenprogramm bewusst. Dies sei etwas, was die USA weiterhin aufmerksam beobachten würden.Darüber gebe es auch weiterhin Konsultationen mit den Verbündeten und Partnern in der Region.Nordkorea startete laut Berichten am Sonntag eine taktische ballistische Rakete. Experten sehen die Möglichkeit, dass hierfür eine unterirdische Startvorrichtung genutzt wurde. Sie begründen die Vermutung mit V-förmigen Flammen während des Starts.