CIA: Wehrdienst nordkoreanischer Männer auf zehn Jahre verlängert

Photo : YONHAP News

Nach Erkenntnissen des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA ist der Wehrdienst nordkoreanischer Männer auf bis zu zehn Jahre verlängert worden.Wie aus dem jüngst veröffentlichten World Factbook der CIA hervorgeht, müssen nordkoreanische Männer ab einem Alter von etwa 17 Jahren bis zu zehn Jahren in den Streitkräften dienen. Die Frauen leisten demnach bis zu acht Jahren Wehrdienst.Südkoreas nationaler Geheimdienst hatte im Februar letzten Jahres berichtet, dass der Pflichtdienst der Männer von zwischen neun und zehn Jahren auf sieben bis acht Jahre verkürzt worden sei. Frauen leisteten fünf Jahre Dienst an der Waffe, nachdem es bis dahin sechs bis sieben Jahre gewesen seien.Im letztjährigen World Factbook hieß es, dass Männer sieben bis acht Jahre pflichtmäßig zum Militär gehen würden.Laut Experten sei die Dienstdauer jüngst wieder verlängert worden, da Nordkorea Bestimmungen geändert habe. Demnach sei der Militärdienst erst dann vollständig abgeleistet, wenn Wehrdienstleistende auch drei Jahre in landwirtschaftlichen Betrieben auf dem Land gearbeitet haben.