Xi und Putin rufen USA zu Reaktion auf Nordkoreas Bedenken auf

Photo : YONHAP News

China und Russland haben die USA zu einer Reaktion auf Nordkoreas Bedenken aufgerufen.Es handele sich um legitime und begründete Sorgen Nordkoreas, auf die Washington mit praktischen Maßnahmen und positiven Bedingungen für einen Dialog reagieren müsse, hielten Chinas Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin nach ihrem Spitzentreffen am Dienstag in Moskau in einer Erklärung fest. Auch wurden darin Bedenken über die Situation auf der koreanischen Halbinsel zum Ausdruck gebracht.Die betroffenen Parteien sollten Ruhe bewahren und sich in Zurückhaltung üben, Sanktionen und eine Druckausübung gegen Nordkorea lehnten sie ab. Dialog sei der einzige Weg, um die Fragen der koreanischen Halbinsel lösen zu können, hieß es weiter.China und Russland würden eine enge Kommunikation fortsetzen und sich weiterhin für eine politische Lösung der Angelegenheit im Einklang mit den Prinzipien hinter dem gleichzeitigen Streben nach einer Denuklearisierung der Halbinsel und Schaffung von Frieden auf der koreanischen Halbinsel einsetzen.