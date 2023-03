Parteien liegen über Ergebnisse des Korea-Japan-Gipfels im Streit

Photo : YONHAP News

Die führenden Parteien in der Nationalversammlung liegen über die Ergebnisse des Korea-Japan-Gipfels im Streit.Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas bezeichnete das letztwöchige Spitzentreffen zwischen Yoon Suk Yeol und Japans Premier Fumio Kishida als "pro-japanisch" und "demokratische Katastrophe" sowie Grund für eine Amtsenthebungsklage.Die Minjoo-Abgeordnete Kim Sang-hee sprach den umstrittenen Entschädigungsplan für Zwangsarbeiter an und zog in Zweifel, ob Yoon der Präsident Südkoreas sei.Ihr Abgeordneten- und Parteikollege Kim Kyung-hyup spielte ein Video eines als Cheongong bekannten Wahrsagers ab, der in den Umzug des Präsidialamtes verwickelt gewesen sein soll, und davon sprach, dass Korea Japan dankbar sein müsse.Der Abgeordnete zog Parallelen zur "Choi Sun-sil-Affäre", die schließlich zur Amtsenthebung der früheren Präsidentin Park Geun-hye geführt habe, weil diese eine Vertraute in die Führung der Staatsgeschäfte miteinbezog.Außenminister Park Jin wies die Anschuldigungen zurück. Regierungspolitik könne keine Amtsenthebungsklage rechtfertigen. Der Opposition warf er Verleumdung vor.Auch die regierende Partei Macht des Volkes (PPP) stellte sich auf die Seite der Regierung und warf der früheren Moon Jae-in-Regierung vor, die auf Japan bezogenen Angelegenheiten vernachlässigt zu haben, was zur derzeitigen Situation geführt habe.Der Oppositionsblock betreibe nach Auffassung der PPP Spalterei und wolle Zwietracht säen. Die Beziehungen zu Japan könnten nicht für lange Zeit in einem ungewöhnlichen Zustand belassen werden, da dies den nationalen Interessen nicht diene, hieß es.