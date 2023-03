Guardrails für US-Halbleitergesetz sollen Halbleiterproduktion in China begrenzen

Photo : YONHAP News

Den Empfängern von Subventionen durch das US-Halbleitergesetz CHIPS and Science Act wird es untersagt, ihre Halbleiterproduktion in China um mehr als zehn Prozent zu steigern.Einzelheiten der sogenannten Guardrails legte das US-Handelsministerium am Dienstag vor. Ziel ist es, dass Subventionen für Halbleiterhersteller der nationalen Sicherheit nicht schaden werden.Den Bestimmungen zufolge dürfen die Empfänger der US-Subventionen nach dem CHIPS Act, ihre Produktion von fortschrittlichen Halbleitern in China für zehn Jahre nach dem Subventionserhalt höchstens um fünf Prozent steigern. Im Falle von sogenannten Legacy-Chips liegt die Obergrenze bei zehn Prozent.Im Falle eines wesentlichen Ausbaus der Produktionskapazitäten in China müssen sämtliche Subventionen zurückgezahlt werden.Samsung Electronics und SK Hynix verfügen über Chipfabriken in China, in denen hauptsächlich fortschrittliche Halbleiter produziert werden. Deshalb können diese beiden koreanischen Hersteller ihre Produktion in der Volksrepublik für zehn Jahre nicht um über fünf Prozent steigern, falls sie US-Subventionen erhalten.Das US-Handelsministerium hatte im vergangenen Oktober den Export von hochmoderner Halbleiterausrüstung und Technologien, die für Quantencomputing und militärische Zwecke genutzt werden, nach China verboten.