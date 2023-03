Stärkster Anstieg der Leitungswassergebühren seit 17 Jahren

Photo : YONHAP News

Die Leitungswassergebühren in Südkorea sind im Februar so stark gestiegen wie seit 17 Jahren nicht.Nach Angaben auf dem Statistikportal des Statistikamtes am Mittwoch stand der Preisindex für Leitungswasser im Februar bei 109,50 (Stand 2020: 100). Das entspricht einem Anstieg von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Damit wurde der kräftigste Anstieg seit Januar 2006 verbucht.Grund ist, dass lokale Verwaltungen angesichts der gestiegenen Stückkosten die Trinkwassergebühren erhöhten.Infolge der gestiegenen öffentlichen Gebühren zogen die Strom-, Gas- und Wasserpreise gegenüber dem Vorjahr um 28,4 Prozent an. Damit wurde die stärkste Teuerung seit der Einführung der entsprechenden Statistik im Jahr 2010 verbucht.Der Preisindex für Mineralwasser stieg im vergangenen Monat um 7,1 Prozent im Vormonatsvergleich auf 109,24.