Ex-Diplomat: Machtkampf zwischen Kim Jong-uns Schwester und Ehefrau in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung eines früheren nordkoreanischen Diplomaten ist es in Nordkorea zu einem Machtkampf zwischen der Schwester von Machthaber Kim Jong-un und dessen Ehefrau sowie Tochter gekommen.Entsprechendes äußerte Ko Young-hwan, ein aus Nordkorea nach Südkorea geflüchteter ehemaliger Diplomat, in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit „Newsweek“.Nachdem Kims Tochter, die angeblich Kim Ju-ae heiße, öffentlich präsentiert worden sei, sei seine Schwester Kim Yo-jong zur Seite geschoben worden, sagte Ko. Das könne zu potenziellen Spannungen um die Machtnachfolge führen.Kim Yo-jong stehe im Zentrum des Regimes und sei eine enge Vertraute von Kim Jong-un, die viele Aufgaben erledige. Seine Frau Ri Sol-ju sei besorgt, dass Kim Yo-jong zu aktiv werde, während Ris Kinder noch sehr jung seien, hieß es.Ko spekulierte, dass Kim Jong-un unter gesundheitlichen Problemen leiden könnte, weil er beschlossen hatte, seine Tochter der Öffentlichkeit zu präsentieren, obwohl er selbst noch relativ jung ist.Ko war bei der nordkoreanischen Botschaft in Kongo als Erster Sekretär tätig gewesen, bevor er 1991 nach Südkorea kam. Er diente als Vizepräsident des Instituts für nationale Sicherheitsstrategie in Südkorea.Er sah außerdem eine Gelegenheit für ein Engagement in der Frage der Menschenrechte, eine besonders sensible Angelegenheit für das nordkoreanische Regime. Er teilte seine persönliche Meinung mit, dass Nordkorea es akzeptieren könnte, sollten neutrale europäische Länder wie die Schweiz, Schweden oder Österreich unter der Bedingung der Verbesserung der Menschenrechtssituation ein Paket zur Bereitstellung von Dingen des täglichen Bedarfs wie Reis und Erdöl schnüren.