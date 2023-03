Regierung bietet auch dieses Jahr unentgeltliche Corona-Impfungen für alle Bürger an

Photo : KBS News

Die Regierung hat beschlossen, auch dieses Jahr allen Bürgern unentgeltlich Schutzimpfungen gegen Covid-19 anzubieten.Gesundheitsminister Cho Kyu-hong teilte bei einem Regierungstreffen zu Covid-19 am Mittwoch den Plan mit, dieses Jahr einmalige Impfungen im Schlussquartal anzubieten.Menschen ab 65 Jahren, Mitgliedern von Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko sowie Menschen mit geschwächtem Immunsystem wird dringend empfohlen, sich impfen zu lassen.Die Regierung will dabei Menschen mit geschwächtem Immunsystem zweimal im Jahr, und zwar im zweiten und vierten Quartal, impfen lassen.Die Kampagne für eine Auffrischungsimpfung in der Winterzeit, die seit Oktober stattfindet und für die verbesserte Corona-Impfstoffe eingesetzt werden, geht am 8. April zu Ende.