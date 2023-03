Südkorea und USA planen anlässlich des 70. Jubiläums der Allianz im Juni Übung mit scharfer Munition

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Staaten werden im Juni eine gemeinsame Übung mit scharfer Munition abhalten, um das 70. Jubiläum ihres Bündnisses und des Abschlusses des Waffenstillstandsabkommens zu feiern.Das Verteidigungsministerium in Seoul kündigte heute an, anlässlich des 70. Jahrestags verschiedene Projekte, darunter die gemeinsame Schießübung, durchführen zu wollen.Bei der gemeinsamen Übung werden die gemeinsamen Streitkräfte Südkoreas und der USA sowie die gemeinsamen Streitkräfte von Heer, Marine und Luftwaffe neueste Waffen mobilisieren, um ihre Fähigkeiten zur Bestrafung und Vernichtung im Falle von feindlichen Provokationen zu demonstrieren. Die Übung wird erstmals seit 2017 wieder stattfinden.Das Verteidigungsministerium will zudem Ende September eine Veranstaltung zum 75. Gründungsjubiläum der südkoreanischen Armee unter Beteiligung der US-Truppen in Korea abhalten. Dabei sollen die Abschreckungs- und Reaktionsfähigkeiten gegen Nordkorea, einschließlich des Drei-Achsen-Systems Südkoreas, demonstriert werden.Im Oktober wird bei der in Seoul geplanten jährlichen Sicherheitskonsultation zwischen Südkorea und den USA eine Vision der Allianz zur nationalen Verteidigung präsentiert. Beide Länder werden das allererste Verteidigungsministertreffen zwischen Südkorea und den im UN-Kommando vertretenen Ländern gemeinsam ausrichten.