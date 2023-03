Parlamentsausschuss verabschiedet Gesetzentwurf für höhere Steuergutschrift für Halbleiterinvestitionen

Photo : YONHAP News

In einem ständigen Ausschuss der Nationalversammlung ist ein als „K-Chips Act“ bekannter Gesetzentwurf gebilligt worden, der eine höhere Steuergutschrift für Investitionen in Halbleiteranlagen vorsieht.Der Strategie- und Finanzausschuss verabschiedete heute die Vorlage, die höhere Steuergutschriften für Anlageinvestitionen auf den Gebieten von sechs nationalen strategischen Technologien vorsieht. Dazu zählen Halbleiter und sekundäre Batterien.Nach dem Entwurf soll die entsprechende Steuergutschrift für Großunternehmen und große Mittelständler von derzeit acht Prozent auf 15 Prozent steigen, die für kleine und mittlere Unternehmen von 16 Prozent auf 25 Prozent.Der Entwurf wird voraussichtlich am 30. März auf einer Plenarsitzung der Parlaments zur Abstimmung gebracht.