Südkorea und USA halten vor Ostküste Konvoi-Übung ab

Photo : YONHAP News

Die Marinen Südkoreas und der USA haben vor der Ostküste Koreas eine Übung zum Geleitschutz für amphibische Einsatzgruppen abgehalten.Die Übung habe am Dienstag unter Einsatz von etwa zehn Kriegsschiffen beider Marinen in Gewässern nahe Pohang in der Provinz Nord-Gyeongsang stattgefunden, teilte die südkoreanische Marine am Mittwoch mit.Die Übung fand als Teil des gemeinsamen amphibischen Landungsmanövers Ssangyong statt, das am Montag begann. Zum Einsatz kamen unter anderem die amphibischen Angriffsschiffe der südkoreanischen Marine, Dokdo und Marado, sowie die USS Makin Island der US-Marine.Die USS Makin Island ist ein amphibisches Angriffsschiff der Wasp-Klasse und kann 2.800 Menschen, einschließlich 1.600 Landungstruppen, aufnehmen. Weil das Schiff bis zu 20 Tarnkappen-Kampfjets vom Typ F-35B aufnehmen kann, wird es als kleiner Flugzeugträger bezeichnet.Die USS Makin Island lief am Mittwoch in den Einsatzstützpunkt in Busan ein.Es ist das erste Mal, dass das Schiff in einen südkoreanischen Hafen einlief und an einer Übung hierzulande teilnimmt.