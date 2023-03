Präsident Yoon besucht Kommando zur Spionageabwehr und Cyberkommando

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Mittwoch das Verteidigungskommando zur Spionageabwehr und das Cyber-Einsatzkommando besucht.Er forderte beide Kommandos auf, ihre eigentliche Rolle zur Unterstützung des Freiheitsschutzes und der nationalen Verteidigung aufrichtig zu spielen.Yoon forderte bei der Berichterstattung des Verteidigungskommandos zur Spionageabwehr (Defense Counterintelligence Command) über dessen Arbeit, alles in dessen Macht Stehende zu tun, um seine eigentliche Pflicht zu erfüllen. Auch wurde verlangt, alle Kräfte für Aktivitäten zur Spionageabwehr aufzubieten.Bei der Berichterstattung des Cyber-Einsatzkommandos verlangte er in Bezug auf Cyberoperationen des Militärs, aus einem defensiven Begriff, in dessen Zentrum die Reaktion auf Cyberangriffe steht, auszubrechen und einen präemptiven, aktiven Einsatzbegriff zu entwickeln.Es war der erste Besuch eines amtierenden Präsidenten beim Kommando zur Spionageabwehr seit 31 Jahren. Es ist zudem das erste Mal, dass ein Präsident das Cyberkommando besuchte und ihm dort über dessen Arbeit berichtet wurde.