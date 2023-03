Finanzminister: Regierung will sich auf Risiko von Unruhen auf globalem Finanzmarkt vorbereiten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will sich auf das Risiko von Unruhen auf dem Finanzmarkt, wie die jüngste Krise von mittelgroßen und kleinen Banken in den USA, je nach Situation vorbereiten.Entsprechendes äußerte Finanzminister Choo Kyung-ho am Donnerstag.Nach einer langen Phase mit Niedrigzinsen passe sich die Weltwirtschaft jetzt einem neuem Umfeld, nämlich der intensiven geldpolitischen Straffung, an. In diesem Prozess könnten auf dem globalen Finanzmarkt Unruhen wie die Krise von mittelgroßen und kleinen Banken in den USA erneut auftreten. Man wolle die Situation mit hoher Wachsamkeit genau beobachten, sagte Choo.Regierung und Bank of Korea würden durch ein gemeinsames Kontrollsystem der zuständigen Behörden die Entwicklungen auf den in- und ausländischen Märkten rund um die Uhr und in Echtzeit überwachen. Sie würden die finanzielle Solidität des südkoreanischen Finanzsystems und der Finanzunternehmen laufend prüfen und bei Bedarf zügig Maßnahmen zur Marktstabilisierung nach den von der Situation abhängigen Reaktionsplänen ergreifen, hieß es weiter.Hinsichtlich der Anhebung des Leitzinses durch die US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte am Mittwoch (Ortszeit) äußerte Choo, dass in der Nacht auf dem internationalen Finanzmarkt die Zinsen für Staatsanleihen gesunken seien. Weil die Erwartung für eine Kursänderung der Fed gesunken sei, seien die Aktienkurse gefallen.