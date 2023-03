Südkorea richtet US-geführten Demokratiegipfel gemeinsam mit USA aus

Photo : YONHAP News

Der zweite Gipfel für Demokratie findet am 29. und 30. März virtuell statt.Südkorea wird den von den USA angeführten Gipfel mit veranstalten.Robert Berschinski, Senior Director für Demokratie und Menschenrechte im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) vor der Auslandspresse den Zeitplan des Gipfels. Während des Treffens würden neue Vorschläge zur Förderung von Demokratie und Menschenrechten bekannt gegeben, sagte er.Bei der Eröffnungsfeier am ersten Tag werden US-Präsident Joe Biden, UN-Generalsekretär António Guterres und die Staats- und Regierungschefs der Mitveranstalter, darunter Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol, Gratulationsreden halten.Zu den weiteren Mitveranstaltern zählen die Niederlande, Sambia und Costa Rica.Yoon wird am ersten Tag eine Sitzung zum Thema Wirtschaftswachstum ausrichten.Am zweiten Tag sind Sitzungen auf Ministerebene geplant. Südkorea ist Gastgeber einer Sitzung zur Korruptionsbekämpfung.Zum ersten Gipfel für Demokratie im Jahr 2021 waren etwa 110 Länder, einschließlich Südkoreas, eingeladen worden. Um China und Russland im Zaum zu halten, wurden jedoch auch mehrere Länder, darunter Pakistan, Irak und Ungarn, die bei einigen Themen wie Menschenrechte anderer Meinung sein könnten, eingeladen, was Kritik auf sich zog.