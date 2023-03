Premierminister Han trifft Vietnams Vize-Parlamentschef

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat am Mittwoch in Seoul den Vizevorsitzenden der vietnamesischen Nationalversammlung, Nguyen Duc Hai, empfangen.Sie besprachen Maßnahmen zur weiteren Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Vietnam.Han wies auf die Bemühungen der südkoreanischen Regierung zur Austragung der Expo 2030 in Busan hin und bat um Vietnams Unterstützung hierfür.Laut dem Büro des Ministerpräsidenten sagte Nguyen, er werde die vietnamesische Regierung bitten, das Anliegen der südkoreanischen Regierung wohlwollend zu prüfen.Han nahm am Mittwochnachmittag an einem Treffen mit Vertretern von Startup-Unternehmen und Investmentunternehmen teil. Er forderte dabei die zuständigen Ministerien, darunter das Industrieministerium und das Umweltministerium, dazu auf, Strategien zur Förderung von Klimatechnologien auszuarbeiten und vorzulegen.