Außenminister Park telefoniert mit Usbekistans kommissarischem Außenminister

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat am Mittwoch mit dem kommissarischen Außenminister Usbekistans, Baxtiyor Saidov, zum ersten Mal ein Telefongespräch geführt.Beide Minister erörterten Wege zur weiteren Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Usbekistan.Laut dem Außenministerium in Seoul bewertete Park die schnelle Entwicklung der bilateralen Beziehungen in den letzten 30 Jahren seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1992 hoch. Er habe vorgeschlagen, weitere 30 Jahre der koreanisch-usbekischen Beziehungen noch zukunftsorientierter zu gestalten.Beide Seiten vereinbarten, den Austausch auf hochrangiger Ebene stetig zu erweitern. Gleiches solle für die Kooperation in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Wissenschaft und Technologie, Digitales und Umwelt gelten.Park schlug Usbekistan vor, durch eine kontinuierliche Beteiligung koreanischer Unternehmen an dortigen großen Infrastrukturprojekten und am Energiesektor die gegenseitig vorteilhafte Wirtschaftskooperation zu verstärken.Er äußerte auch die Hoffnung, dass Usbekistan mit seinen reichhaltigen Energieressourcen und mineralischen Rohstoffen und Südkorea mit hochmoderner Technologie zusammenarbeiten und beiderseitig stabile Lieferketten aufbauen würden.Saidov sagte, er begrüße Investitionen und die Beteiligung von koreanischen Unternehmen. Er wolle ein besonderes Interesse an den Tag legen, damit auf verschiedenen Gebieten, darunter Energie und Infrastruktur, Kooperationsprojekte erschlossen werden könnten.