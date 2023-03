Yoon will beim Demokratiegipfel Willen für Beitrag zur internationalen Gemeinschaft betonen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will beim zweiten Gipfel für Demokratie nächste Woche den Willen betonen, mit einer von Freiheit und Wohlstand geprägten Solidarität zur internationalen Gemeinschaft beizutragen.Das teilte der nationale Sicherheitsberater Kim Sung-han am Donnerstag vor der Presse mit. Präsident Yoon werde am 29. März die erste Sitzung zum Thema „Demokratie bringt Wirtschaftswachstum“ ausrichten.Der Gipfel für Demokratie wurde 2021 von den USA ins Leben gerufen, um über Maßnahmen gegen Krisen zu diskutieren, mit denen der demokratische Block konfrontiert ist.Der zweite Gipfel für Demokratie wird am 29. und 30. März gemeinsam von den USA, Südkorea, Costa Rica, den Niederlanden und Sambia virtuell veranstaltet.Am 29. März, dem Plenartag, werden Sitzungen auf Spitzenebene virtuell abgehalten. Dazu sind die Staats- und Regierungschefs von etwa 110 Ländern und die Chefs von internationalen Organisationen, einschließlich der Vereinten Nationen, eingeladen.Der Plenartag beginnt mit Eröffnungsreden der Staats- und Regierungschefs der fünf Ko-Veranstalter, darunter US-Präsident Joe Biden und Präsident Yoon. Es finden fünf Sitzungen statt, die von jedem Staats- oder Regierungschef der fünf Länder ausgerichtet werden.Am zweiten Tag wird Südkorea eine regionale Sitzung zu Herausforderungen und Fortschritten bei der Korruptionsbekämpfung veranstalten. An den insgesamt vier regionalen Sitzungen auf Ministerebene nehmen auch Vertreter der Zivilgesellschaft und Wissenschaft teil.