Marineinfanterien Südkoreas, der USA und Großbritanniens halten gemeinsame Aufklärungsübung ab

Photo : YONHAP News

Am letzten Tag der koreanisch-US-amerikanischen Übung Freedom Shield haben die Marineinfanterien Südkoreas, der USA und Großbritanniens eine gemeinsame Aufklärungsübung abgehalten.Die südkoreanische Marineinfanterie teilte am Donnerstag mit, dass Aufklärungstruppen der drei Länder im Rahmen der Übung Ssangyong am Mittwoch und Donnerstag in Pohang eine gemeinsame Erkundungsübung durchgeführt hätten, um die Fähigkeit zur Durchführung gemeinsamer Einsätze zu verstärken.Daran nahmen das spezielle Aufklärungsbataillon der südkoreanischen Marineinfanterie, das Aufklärungsbataillon deren Ersten Division, eine Aufklärungseinheit der US-Marineinfantrie und Mitglieder eines Kommandos der britischen Marineinfanterie, Royal Marines. Es ist das erste Mal, dass ein Kommando der Royal Marines an dem amphibischen Landungsmanöver Ssangyong teilnahm.Südkorea und die USA präsentierten am Mittwoch der Presse eine gemeinsame Schießübung Südkoreas und der USA, die von Montag bis Donnerstag auf einem Schießplatz in Pocheon stattfindet.