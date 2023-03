Premier Han spricht von neuen Horizonten in koreanisch-japanischen Beziehungen nach Spitzentreffen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von Ministerpräsident Han Duck-soo sind durch das erfolgreiche Spitzentreffen in der vergangenen Woche neue Horizonte in den Beziehungen zwischen Südkorea und Japan eröffnet worden.Entsprechendes äußerte Han bei einem Ministertreffen am Donnerstag. Er forderte die Ministerien auf, sich für Folgemaßnahmen nach dem Spitzentreffen einzusetzen.Die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan sei inmitten der sich rapide verändernden internationalen Lage ein Muss für den Wohlstand beider Staaten, die universelle Werte teilten, sagte er.Es sei beiden Ländern gelungen, gefesselt von der Vergangenheit unterbrochene Maßnahmen wieder aufzunehmen, sagte er und verwies auf die Wiederaufnahme der Shuttlediplomatie und die Aufhebung von Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea. Sie hätten auch einen Ansatz für einen regen Austausch der Zukunftsgenerationen geschafft.