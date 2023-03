KCNA: Nordkorea testete nukleare Unterwasser-Drohne und Marschflugkörper

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben diese Woche eine nukleare Unterwasser-Drohne und einen Marschflugkörper getestet.Unter Anleitung des Führers Kim Jong-un habe die Zentrale Militärkommission das neue Unterwasser-Angriffssystem von Dienstag bis Donnerstag getestet, berichtete die Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.Die "nukleare Unterwasser-Angriffsdrohne" sei am Dienstag vor der Küste des Landkreises Riwon in der Provinz Süd-Hamgyong losgeschickt worden. Der Sprengkopf sei beim Erreichen des Ziels vor der Hongwon-Bucht am Donnerstagnachmittag explodiert.Die Drohne sei laut dem Bericht 59 Stunden und 12 Minuten lang unterwegs gewesen, sie habe eine oval und achtförmig angelegte Route in einer Tiefe von 80 bis 150 Metern genommen.Die Testergebnisse hätten die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Drohne sowie ihre Kapazitäten für einen tödlichen Angriff nachgewiesen.KCNA bestätigte außerdem, dass der Norden am Mittwoch eine Übung mit einem Marschflugkörper durchgeführt habe, um taktische Nuklearangriffe zu erproben. Die Rakete sei mit einer Attrappe eines atomaren Sprengkopfs bestückt gewesen.Zwei strategische Marschflugkörper vom Typ "Hwasal-1" und zwei vom Typ "Hwasal-2" seien in der Provinz Süd-Hamgyong abgefeuert worden. Sie seien jeweils 1.500 und 1.800 Kilometer weit geflogen und hätten ihr Ziel im Ostmeer präzise getroffen, hieß es weiter.