Hyundai und Kia rufen 570.000 Fahrzeuge in USA wegen Brandgefahr zurück

Der südkoreanische Autohersteller Hyundai Motor und sein Tochterunternehmen Kia Motors wollen in den USA mehr als 570.000 Fahrzeuge zurückrufen.Grund sei ein Problem am Kabelbaum für die Anhängerkupplung, das in Parkhäusern und Garagen zu einem Brand führen könnte, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.Den Besitzern der betroffenen Modelle wird empfohlen, das Fahrzeug bis zur Reparatur im Freien und von Objekten entfernt zu parken.Von dem Rückruf seien das Model Hyundai Santa Cruz (Baujahr 2022 und 2023), Santa Fe (Baujahr 2019 bis 2023), Santa Fe Hybrid (Baujahr 2021 bis 2023), Santa Fe Plug-in Hybrid (Baujahr 2022 und 2023) sowie Kia Carnival (Baujahr 2022 und 2023) betroffen.Hyundai seien nach eigenen Angaben sechs Fälle bekannt, die mit dem Grund für den Rückruf zusammenhängen könnten, darunter auch ein Brand. Nach Angaben von Kia sei bei seinen Modellen in dem Zusammenhang noch kein Feuer gemeldet worden.