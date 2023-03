Medien: Südkorea der große Gewinner des Rückzugs russischer Waffenhändler aus Südostasien

Photo : YONHAP News

Südkorea ist laut einem Medienbericht der große Gewinner des drastischen Absatzrückgangs von russischen Waffen in Südostasien.Das schrieb die britische Zeitung „The Economist“ am Donnerstag in einem Artikel mit dem Titel „Russische Waffen haben in Südostasien weniger Abnehmer“.Russland sei der größte Waffenlieferant der südostasiatischen Region gewesen. Seit dem Krieg gegen die Ukraine seien die russischen Verkäufe nach Südostasien eingebrochen und würden sich wahrscheinlich nicht wieder erholen, hieß es.Laut dem Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut (SIPRI) sei Südkorea jetzt der größte Waffenlieferant der Region. Südkoreanische Waffen überzeugten durch Preis, Qualität, Kreditangebote und eine zügige Lieferung, schrieb die Zeitung.Südkoreanische Lieferanten gäben zudem gerne Technologien an südostasiatische Länder weiter, die über keine nennenswerte einheimische Verteidigungsindustrie verfügten. Ein weiterer Vorteil sei, dass sich Südkorea in große geopolitische Angelegenheiten in Südostasien nicht einmische, was in der Region viel zähle, hieß es weiter.Die Zeitung schrieb auch, China wolle an Russlands Stelle treten, wirke aber nicht gut aufgestellt.